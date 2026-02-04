Habertürk
        Haberler Gündem Ihlara Vadisini izlerken düştü

        Ihlara Vadisini izlerken düştü

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'nde manzara izlerken yaklaşık 50 metreden düşen 45 yaşındaki Sabiha Koyuncu yaralandı; olay yerine sevk edilen ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 00:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 00:25
        Ihlara Vadisini izlerken düştü
        Aksaray'da Ihlara Vadisini izlerken yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen Sabiha Koyuncu (45) yaralandı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Ihlara Vadisi'ni gezmeye gelen Sabiha Koyuncu, vadiyi izlerken belirlenemeyen nedenle yaklaşık 50 metre yükseklikten vadinin zeminine düştü.

        İhbar üzerine adrese jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düşerken ağaçlara takılmasıyla, düşme hızının yavaşladığı belirlenen Koyuncu, sedye ile taşınarak vadiden yukarıya çıkartıldı. Koyuncu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

