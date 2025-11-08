İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi

İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, alıcı kredileri, sağladığı finansman avantajlarıyla yeni pazarlara uygun maliyetlerle girişi kolaylaştırıyor, finansmana erişiminde zorluk yaşayan ülkelerde ticari güveni artırarak ve finansal riskleri azaltarak ihracatçıyı destekliyor ve Türkiye'nin üretim kabiliyetini finansman gücüyle birleştirmesi noktasında önemli katkı sunuyor.

Yürürlüğe giren destek programıyla Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredileri kapsamında orta ve uzun vadeli kredilerin yanında akreditifli işlemler gibi kısa vadeli alıcı kredileri de rekabetçi faiz oranlarıyla kullanılması için desteklenecek, yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım malları için de faiz desteği aynı şekilde uygulanacak.

REKLAM

Böylelikle ihracatçıların ürünlerini küresel ölçekte güvenli ve rekabetçi şartlarla finanse edebilmesi için güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Karar kapsamında kullandırılan alıcı kredilerinin geri ödenmemesi durumunda Türk Eximbank üzerinde kalan risk yüzde 25 oranında ve yıllık toplam en fazla 1 milyar liraya kadar desteklenecek.