İİT ve Arap Birliği'nden ABD'ye çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi, eylülde 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumuna katılacak Filistin Devleti heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş vizesi verilmemesi kararından geri adım atılması çağrısında bulundu.

Komite, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin heyetinin vize işlemlerini iptal etmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, eylülde New York'ta düzenlenecek 80. BM Genel Kurulu oturumuna katılacak Filistin Devleti heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş vizesi verilmemesi kararından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Komite, BM Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin gözetilmesinin, diyalog ve diplomasiye imkanı vermenin ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin barışı stratejik tercih olarak benimseme konusundaki olumlu tutumunun ve kararlılığının dikkate alınmasının önemini vurgulayarak, ABD yönetimini bu kararı gözden geçirmeye ve geri almaya çağırmaktadır."

Filistin yönetimi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mevcut zorlu koşullar altında Filistin halkına yönelik benzeri görülmemiş tırmanışla mücadele ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Abbas'ın barışı desteklemenin yanı sıra şiddet, aşırılık ve terörizme karşı dünya liderlerine verdiği taahhütleri sürdürme çabasına destek olunması gerektiği belirtildi.