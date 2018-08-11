IK Frej Taby - Falkenbergs FF karşılaşma önü

IK Frej Taby ve Falkenbergs FF, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. IK Frej Taby 19 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Falkenbergs FF 37 puanda ve 1. sırada. IK Frej Taby, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Falkenbergs FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 642 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Frej Taby kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Falkenbergs FF sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

IK Frej Taby önceki hafta Falkenbergs FF mücadelesinde 3-1 yenildi.

Falkenbergs FF ise IK Frej Taby karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan IK Frej Taby, 13 gol attı ve 16 gol yedi.

Falkenbergs FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Falkenbergs FF, 23 gol atarken 9 gol yedi.

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