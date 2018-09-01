IK Oddevold - Karlskrona AIF maçı rakamları

İsveç 1.Lig Güney maçında IK Oddevold ile Karlskrona AIF, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. IK Oddevold 25 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Karlskrona AIF 20 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi IK Oddevold, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karlskrona AIF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 656 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Oddevold kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Karlskrona AIF sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

IK Oddevold son haftadaki Oskarshamns AIK müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Karlskrona AIF ise Landskrona maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan IK Oddevold, 14 gol attı ve 12 gol yedi.

Karlskrona AIF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Karlskrona AIF, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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