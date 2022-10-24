İki arkadaşın tartışması cinayetle bitti!

Kayseri'de olay, dün saat 22.00 sıralarında Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde meydana geldi.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Mustafa Onur Sümengen (20) ile arkadaşı Mahmut Toker arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Toker, belinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Sümengen'i göğsünden yaraladı.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Sümengen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı
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