İki ayrı tüneli kapatıp çok sayıda kişiyi mağdur ettiler!

Üsküdar ve Ümraniye’de asker eğlencesi yapan bir grup araçlarla konvoy oluşturup tüneli kapadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay 2 Mayıs Salı Günü Çamlıca-Libadiye tünelinde meydana geldi. Asker uğurlayan bir grup, araçlarıyla konvoy yaptı.