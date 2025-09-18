İki barajı besleyen Üzümdere Irmağı kurudu

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri sınırlarında bulunan, Oymapınar ve Manavgat barajlarını da besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere Irmağı kurudu.

.png

Bölge yaşayanlarından Sebahattin Güral, eskiden az da olsa su akan ırmakta günümüzde bir damla su kalmadığını, ağaçların köklerinin ortaya çıktığını, göletlerin kuruduğunu söyledi.

.png

Güral, "Aksekiliyim, uzun yıllardır Akseki'de yaşıyorum. Çocukluğum Torosların içerisinde olan köyde geçti. Her yaz Akseki ve İbradı ilçeleri sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı'na gelerek piknik yapar ve suya girerdik. Bu yıl da ırmağa yüzmeye gelmiştim maalesef ırmakta su yoktu, kurumuştu. Uzun süredir yağış olmaması ve kar yağmaması ırmağın kurumasına neden olduğunu düşünüyorum. Eskiden ırmağın coşkulu aktığını görmek beni hep heyecanlandırırdı. Suyun sesini dinlemek huzur verirdi. Şimdi huzur değil üzüntü verdi çünkü su yok" dedi.

.png