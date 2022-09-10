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"İki eczaneden biri kapanabilir"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczanelerin artık günlük giderlerini bile karşılayamadıklarını söyleyerek, en büyük sorunun ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmemesi olduğunu dile getirdi

HABERTURK.COM

Türk Eczacıları Birliği sorunlarını bir video ile anlattı. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczanelerin artık günlük giderlerini bile karşılayamadıklarını söyledi.

"BORÇLARINI KREDİ ÇEKEREK ÖDEMEK ZORUNDA KALIYORLAR"

Üney, ecza depolarına olan borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Üney, "Bir krediyi kapatmak için başka bir kredi alıyorlar" dedi.

En büyük sorunun ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmemesi olduğunu söyleyen Üney, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan 12 sene önce düzenlenmiş ilaç fiyat kararnamesi var. O zamandan bu zamana asgari ücrette 10 katın üzerinde bir artış oldu. Kurban Bayramı öncesinde ilaç fiyat kararnamesinde düzenleme yapıldı ama yapılan düzenleme bizim taleplerimizin yakınına bile yaklaşabilecek bir şekilde değil."

Üney, ek ödeme yönetmeliğinin de sorunlarına çözümüne çare olmadığını aktararak, "Kamudaki meslektaşlarımızın çok önemli problemleri var. Bir ek ödeme yönetmeliği yayınlandı ve kapsam dışı kalan kimse yok denildi ama orada yapılan neredeyse yok hükmündeki düzenlemeyle kamudaki meslektaşlarımız kapsam dışında bırakılmış oldular, acil düzenlemelere ihtiyacımız var" dedi.

Eczacılar sorunlarını dile getirmek için ekim ayında 81 ilden katılımla Ankara'da bir miting düzenleyecek.

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