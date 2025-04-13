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        Haberler Gündem İki ilde eğitime kar engeli

        İki ilde eğitime kar engeli

        Muş'ta ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2025 - 20:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:59
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        İki ilde eğitime kar engeli
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        Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        BİTLİS

        Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

        Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi

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