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        Haberler Dünyadan İki yıl önce makyajı bırakan Pamela Anderson yeniden 1990'lı yıllar makyajıyla ortaya çıktı - magazin haberleri

        İki yıl önce makyajı bırakan Pamela Anderson yeniden 1990'lı yıllar makyajıyla ortaya çıktı

        Pamela Anderson, makyözü Alexis Vogel'in meme kanserinden vefat etmesinin ardından makyajı bırakma kararı almıştı. Anderson, son yıllardaki makyajsız hallerinin ardından, 1990'lı yıllardaki koyu makyajını yineleyen görünümünü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:44
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        İki yıllık makyaj orucu bitti
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        Pamela Anderson, son yıllarda makyajsız haliyle dergi kapaklarına çıkmasının ve kırmızı halı etkinliklerine katılmasının ardından, yeniden o meşhur koyu makyajına döndü.

        Toplumsal güzellik standartlarına karşı çıkarak ve kendini doğal haliyle daha rahat hissettiğini belirterek 2023'te makyaj yapmayı bırakan 57 yaşındaki ünlü yıldız, yeniden koyu makyajıyla ortaya çıktı.

        Makyaj sanatçısı David Velasquez'in çektiği ve Pamela Anderson'ın da sosyal medya hesabına yüklediği bir fotoğrafta, oyuncu koyu siyah eyeliner, takma kirpikler ve bej rujuyla görüldü. Bu fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmese de, 'Sahil Güvenlik' yıldızının hayranları, ünlü oyuncunun 'sarışın bomba' haline dönüşüne övgüler düzdü.

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        Bir hayranı, "Makyajsız halini seviyorum ama burası ev gibi hissettiriyor" derken; bir başkası, "Vay canına! 1990'larda olduğundan bile daha iyi görünüyor! Aman Tanrım" yorumunu yaptı. "Pammy burada makyajlı veya makyajsız olarak hepimizi yiyebileceğini hatırlatıyor" mesajı, dikkat çekenler arasındaydı.

        MAKYAJI BIRAKMASININ ALTINDA ACIKLI BİR HİKÂYE ÇIKTI

        Pamela Anderson, 2023'te Paris Moda Haftası'nda katıldığı defileye sıfır makyajla gelerek gündem olmuştu. Doğal güzelliği seçmesinin nedenini aynı yıl ağustos ayında verdiği röportajda açıklayan Anderson, "Makyajımı yapan Alexis Vogel 2019'da meme kanserinden vefat etti. Alexis en iyisiydi. Ve o zamandan beri, Alexis olmadan makyaj yapmamanın benim için daha iyi olduğunu hissettim" demişti.

        2023'te makyajı bıraktıktan sonra yeni hayranlar kazandığını söyleyen ünlü yıldız; "İnsanlar artık beni sokakta durdurup, 'Biliyor musun, senden daha önce hiç hoşlanmazdım ama şimdi hoşlanıyorum' diyorlar" ifadesini kullanmıştı.

        Pamela Anderson, 1992'den 1997'ye kadar beş sezon boyunca 'Sahil Güvenlik' dizisinde başrol oynamasıyla ve cankurtaran C.J. Parker rolüyle tanınıyor. Geçen yıl, 2024 yapımı 'The Last Showgirl' ile eleştirmenlerden beğeni toplayan Anderson, Altın Küre ve SAG Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' adaylığı kazandı.

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        #Pamela Anderson
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