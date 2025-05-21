İki yıl önce makyajı bırakan Pamela Anderson yeniden 1990'lı yıllar makyajıyla ortaya çıktı

Pamela Anderson, son yıllarda makyajsız haliyle dergi kapaklarına çıkmasının ve kırmızı halı etkinliklerine katılmasının ardından, yeniden o meşhur koyu makyajına döndü.

Toplumsal güzellik standartlarına karşı çıkarak ve kendini doğal haliyle daha rahat hissettiğini belirterek 2023'te makyaj yapmayı bırakan 57 yaşındaki ünlü yıldız, yeniden koyu makyajıyla ortaya çıktı.

Makyaj sanatçısı David Velasquez'in çektiği ve Pamela Anderson'ın da sosyal medya hesabına yüklediği bir fotoğrafta, oyuncu koyu siyah eyeliner, takma kirpikler ve bej rujuyla görüldü. Bu fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmese de, 'Sahil Güvenlik' yıldızının hayranları, ünlü oyuncunun 'sarışın bomba' haline dönüşüne övgüler düzdü.

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Bir hayranı, "Makyajsız halini seviyorum ama burası ev gibi hissettiriyor" derken; bir başkası, "Vay canına! 1990'larda olduğundan bile daha iyi görünüyor! Aman Tanrım" yorumunu yaptı. "Pammy burada makyajlı veya makyajsız olarak hepimizi yiyebileceğini hatırlatıyor" mesajı, dikkat çekenler arasındaydı.

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