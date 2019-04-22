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Statta 19 Mayıs gösterilerine hazırlanırken 1,70 metre boyunda ve 150 kilo civarındaki Eripek'i gördüğünü anlatan Uğur, "Hasan kilosundan dolayı yürüyemiyordu ve nefes almakta zorlanıyordu. Salona geldiği ilk yılda Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Son iki yılda muay thai ve kick boksta katıldığı her yarışmada şampiyon oldu. Yenilgisiz devam ediyor. Bu yıl da Kick Boks Avrupa Kupası ve Muay Thai Avrupa Kupası yarışmalarında Avrupa şampiyonu oldu" diye konuştu.