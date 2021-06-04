İki yıldır kayıptı, Didem Arslan Yılmaz ve ekibi bir günde buldu

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Şehri Ertan, annesinin gözyaşlarına dayanamadı. Annesi stüdyoya çıkar çıkmaz canlı yayına bağlandı. Kayıp Şehri, annesinden özür dilerken babasını suçladı. "Benim annem bir melek, tüm sorunum babamla." dedi ve stüdyoya geldi.



Anne kızın büyük kavuşması herkese duygu dolu anlar yaşattı. Kızına baskı kuran ve evden ayrılmasına sebep olan baba Tevfik Bey ise canlı yayına bağlandı, "Kızımı affetmeye hazırım." dedi.

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Şehri, geçen 2 yılın ardından annesiyle barışsa da evine dönmeyi kabul etmedi, "Ben yeni bir hayat kurdum." dedi ancak Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’de bir mutlu son daha yaşandı. Didem Arslan Yılmaz, Şehri’yi bir süreliğine de olsa annesi ile birlikte İstanbul’da yaşamaya ikna etti.