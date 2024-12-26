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        Haberler Bilgi Gündem İKİNCİ ARA TATİL | Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi açıklandı!

        MEB takvimi ile ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

        Yılın ilk ara tatilini kasım ayında geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil için şimdiden sorgulamalar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim takvimi ile, ikinci ara tatil tarihi de netlik kazandı. Eğitim maratonuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenci ve veliler, tatil planlarını buna göre şekillendiriyor. İşte bu senenin ikinci ara tatilinin başlayacağı tarih hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 21:42 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:42
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        Gözler ikinci ara tatilde! Özellikle sınav dönemlerinde yoğunluk yaşayan öğrenciler, kısa molayı fırsat bilerek hem dinlenmeyi hem de eksiklerini tamamlamayı düşünüyor. Ara tatil tarihlerini sorgulayanlar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, kesinleşen detaylarıyla dikkat çekiyor. İkinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

        Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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