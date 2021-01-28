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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili son açıklamalar

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Soruları otomobil severler tarafından merak konusu oldu. İkinci el araba fiyatları ile ilgili son durumu MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç açıkladı.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili son açıklamalar

İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer? Soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. İkinci el araba fiyatları koronavirüs salgını sebebiyle artış göstermiş ve son 5 yılın zirvesine yükselmişti. İşte ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili merak edilenler...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Erkoç, " Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız." dedi.

Erkoç, aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşme süreciyle ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır."

Erkoç, 2021 yılında da ikinci el araç sektörünün büyümeye devam edeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.

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