Baba oğulun feci sonu! Otomobil çarptığı ağaçta ikiye katlandı
Burdur'da, seyir halindeyken kontrolden çıkıp, savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak ikiye katlandı. Feci kazada otomobilde bulunan baba ile oğlu hayatını kaybetti
Burdur'da, kontrolden çıkan otomobilin savrularak refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu baba ile oğlu feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 13.20 sıralarında Bucak ilçesi Kızılkaya Korkuteli yolunda meydana geldi.
Korkuteli istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Tutumlu (37) idaresindeki otomobil, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç sürücüsü Oğuzhan Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu'nun (68) hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında baba ile oğlunun cansız bedenleri araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.