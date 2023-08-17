Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık İkizinden karaciğer nakliyle hayata tutundu

        İkizinden karaciğer nakliyle hayata tutundu

        Malatya'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında karaciğeri ağır hasar alan 21 yaşındaki Hüseyin Akkaya'ya ikizinden karaciğer dokusu nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkizinden karaciğer nakliyle hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Akçadağ ilçesinde yaşayan Hüseyin Akkaya'nın karaciğeri, temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır hasar aldı.

        Hayati fonksiyonları kötüye giden Akkaya'nın tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde yakınlarından yapılan tetkiklerinde sadece ikiz kardeşi Selin Akkaya ile dokularının uyuştuğu belirlenen Hüseyin, kardeşinden alınan doku ile hayata tutundu.

        "KARDEŞİME CAN OLMAK İSTEDİM"

        Selin Akkaya, ikiziyle karaciğer dokusunun uyuştuğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kardeşinin yaşaması için zorluklara katlandığını anlatan Akkaya, "Kardeşime can olmak, hayat olmak istedim. O süreç içerisinde hiçbir şey gözüm görmedi sadece kardeşim yaşasın istiyordum. Kardeşim çok şükür şu an iyi. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Bize kardeşimizin acısını yaşatmadılar ve sağlığımızı iyi düzeye getirdikleri için çok teşekkür ederim" dedi.

        REKLAM

        Akkaya, ikiz kardeş olunca aralarındaki bağın farklı olduğunu, yapılan doku naklinin ardından kardeşine bağının daha da arttığını ifade etti.

        Anne Perihan Akkaya ise nakille oğlunun yeniden hayata döndüğünü belirterek, doktorlara teşekkür etti.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde görevli Doç. Dr. Fatih Gönültaş ise kaza sonrası hastanelerine getirilen Hüseyin'in durumunu ciddi olduğunu belirterek, nakil sonrası hastanın hayata tutunduğunu söyledi.

        Gönültaş, şöyle devam etti: "Hüseyin gibi travma geçiren hastalar ya da trafik kazası travma sonrası karaciğer problemleri bizim sık gördüğümüz şeyler. Burada Hüseyin'in ikiz kardeşi Selin karaciğerinin yarısını vermek için çok ısrarcı oldu, biz de nakli gerçekleştirdik. Hüseyin nakilden yaklaşık iki gün sonra gözlerini açtı ve hayata tutunmaya başladı. Travmaya bağlı karaciğer naklini çok yapmıyoruz ama Hüseyin gibi genç-yaşlı hiç fark etmez ölümün kıyısında olan hastalarda da karaciğer naklini düşünmemiz gerekebiliyor. Hüseyin, kaybedebileceğimiz ya da herkes tarafından 'ölecek' diye düşünülen bir hastayken kardeşinin karaciğeriyle hayata tutundu. Bu da bizi çok mutlu etti."

        Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da hastanın ikiz kardeşinin bağışladığı karaciğerle yeniden hayata tutunmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor