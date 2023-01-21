İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

Ancak olay ilk göründüğü kadar anlaşılmaz olmayabilir. Leanne geçmişte birçok benzer kriz geçirmişti ve ailesi ona göz kulak olmaları konusunda uyarılmıştı. Leanne'in nöbet geçirme eğilimi ve potansiyel olarak tehlikede olma ihtimali, kardeşinin ayrıca dikkat etmesini sağlamış olabilirdi ayrıca Leanne'nin banyo yapmasına rağmen üst kattan hiçbir ses gelmiyordu. Gemma olay sırasında hemen değil ancak birkaç dakika sonrasında durumu fark etmişti.