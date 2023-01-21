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İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

Bu zamana kadar kulağınıza sadece ikiz kardeşlerde olan bir telepati yeteneğine dair birçok söylenti gelmiş olabilir. Bilimin de hâlâ üzerinde çalıştığı ikiz DNA'sı gerçekten özel bir gen aktarımıyla oluşuyor. Peki, bu özel DNA'lar gerçekten de iki kardeş arasında mistik bir bağ kuruyor olabilir mi?

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  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    Bu zamana kadar birçok kere ikiz kardeşler arasında özel bir bağın olduğuna dair ilginç iddialar ortaya atıldı. Hatta birçok filmde ikizler arasında olan telepati yeteneği işlendi. İkizler arasında gerçekten böyle bir bağ var mı? Bakalım, bu konu hakkında bilim ne diyor?
  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    İkiz telepatisi birçok kere tartışılsa da bugüne dek kesin olarak kanıtlanamadı. İkiz incelemesinde uzmanlaşmış, Amerikalı bir evrimsel psikolog ve davranışsal genetikçi olan Dr. Nancy L. Segal, Twin Mythconceptions adlı kitabında; ikiz telepatisi hakkındaki anekdotların, iki kardeş arasındaki sevgi dolu, şefkatli bağın bir yansıması olduğunu söylüyor.
  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    Dr. Segal, ikizlerin ayrı ayrı büyüdüğü ancak karşılaştıklarında benzer kıyafetlere ve zevklere sahip olduğu durumlarda da benzerliklerinin, kişiliklerinin ve ilgi alanlarınının ortak genetik bileşenini yansıttığını söylüyor. Yani bir nevi anne ve babamızdan aldığımız huylarımız gibi. 
  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    Aynı zamanda dikkat etmemiz gereken başka bir faktör de var. İkiz kardeşler zamanlarının çoğunu birbirleriyle geçiriyor, aynı kıyafetleri giyiyor, aynı ortamlarda bulunuyor.

    Yani aralarındaki özel bağ olarak nitelendirilen telepati yerine bunun birbirini çok iyi tanıyan insanlar arasında gelişebilecek bir bağ olarak görmek daha mantıklı; tıpkı 30 senedir evli olan yaşlı çiftler gibi. 
  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    Tam bu noktada bir örnek işimize yarayabilir. 2009'da Gemma Houghton adlı bir İngiliz genç, aniden ikiz kardeşi Leanne'in yardıma ihtiyacı olduğunu hissettiğinde evindeydi. "Onu kontrol etmek için içimden bir his geldi, bu yüzden banyoya gittim ve o gerçekten suyun altındaydı" dedi.
  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    Gemma, Leanne'i küvette baygın halde buldu. Nöbet geçirerek, suyun altına kaymıştı ve neredeyse boğuluyordu. Gemma ilk yardım uygulayarak kız kardeşinin hayatını kurtardı. Gemma ve Leanne Houghton'un hikâyesi, ikiz telepatisinin bir örneği olarak geniş çapta ses getirdi. 
  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    Ancak olay ilk göründüğü kadar anlaşılmaz olmayabilir. Leanne geçmişte birçok benzer kriz geçirmişti ve ailesi ona göz kulak olmaları konusunda uyarılmıştı.  Leanne'in nöbet geçirme eğilimi ve potansiyel olarak tehlikede olma ihtimali, kardeşinin ayrıca dikkat etmesini sağlamış olabilirdi ayrıca Leanne'nin banyo yapmasına rağmen üst kattan hiçbir ses gelmiyordu. Gemma olay sırasında hemen değil ancak birkaç dakika sonrasında durumu fark etmişti. 
  • İkizler arasında gerçekten gizemli bir telepati yeteneği var mı?

    İkizler arasındaki bazı özel, psişik bağlantılar sıklıkla iddia edildiği kadar güçlü ve yaygınsa, o zaman bu şaşırtıcı hikâyelerden sadece birkaç düzine değil, milyonlarca duymalıydık. Fikir ne kadar ilgi çekici olsa da psişik güçlerin var olduğuna dair inandırıcı bir bilimsel kanıt yok. 

    Kaynak: Very Well Family, Live Science 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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