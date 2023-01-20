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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

Hindistan'da 8 yaşındaki bir kız çocuğu çok eski bir inanç olan Jainizm'e bağlı dini tarikata katıldı. Hayatının kalanını bir keşiş olarak yaşayacak kız çocuğu aynı zamanda ailesinin 61 milyon dolar değerindeki servetini de reddetmiş oldu.

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  • Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

    Hindistan'da çok ilginç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Devanshi Sanghvi isimli bir kız çocuğu, aile servetinden vazgeçti ve bir dini tarikata katıldı. Bu tarikat Hindistan'ın çok eski dinlerinden biri olan Jainizim'e inanıyor. 

    Küçük kızın herkese açık Instagram hesabında dini tören tüm detaylarıyla, adım adım paylaşıldı.
  • Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

    Jainizim; bütün dünyevi zevklerden uzak kalmayı gerektiriyor. Direkt bir Tanrı inancıyla bağlantılı olmayan bu inanç sistemi; çok güçlü keşişlik ve çilecilik eğilimlerine sahip. 
  • Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

    Jain Agamaları her yaşam biçimine büyük saygı gösterilmesine, katı vejetaryen kurallara, çileciliğe, kendini savunurken bile şiddet uygulamamaya ve savaşa karşı olmaya inanıyor. 
  • Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

    Küçük kız bu tarikata girmeye karar verdiğinde ailesinin yüklü miktardaki servetinden de vazgeçti. Hindistan'da bir kredi kuruluşu olan ICRA'ya göre, ailenin sahip olduğu elmas şirketinin değeri 61 milyon dolar.
  • Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

    Bir fotoğrafta ritüel gereği süslü elbiseler giyen Devanshi, törenin ikinci kısmında beyaz bir kıyafet giyiyor. Çevresinde ise Jain rahibeleri ve takipçileri yer alıyor. Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflar gösteriyor ki tarikata katılma süreci tıpkı bir düğün gibi uzun ve gösterişli.
  • Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

    Agence France-Presse'nin bildirdiğine göre; küçük kız, Jain keşişliğine kabul edilen ve dünyevi mülklerinden vazgeçen en genç insanlardan biri. Bazı ailelerinin, sosyal konumunu yükseltmek için çocuklarını rahibe veya keşiş olmaya teşvik ettikleri söyleniyor.
  • Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

    BBC'den Priyanka Pathak'ın bildirdiğine göre, rahibeler kabul edildikten sonra akrabalarına aile üyeleri olarak hitap etmeyi bırakıyorlar, kendi saçlarını yoluyorlar, asla duş almıyorlar, her zaman çıplak ayakla yürüyorlar ve sadece sadaka olarak aldıklarını yiyorlar .

    Kaynak: Insider 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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