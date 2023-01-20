Ailesinin 61 milyon dolarlık servetinden vazgeçen 8 yaşındaki kız dini tarikata katıldı

Hindistan'da çok ilginç bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Devanshi Sanghvi isimli bir kız çocuğu, aile servetinden vazgeçti ve bir dini tarikata katıldı. Bu tarikat Hindistan'ın çok eski dinlerinden biri olan Jainizim'e inanıyor.

Küçük kızın herkese açık Instagram hesabında dini tören tüm detaylarıyla, adım adım paylaşıldı.