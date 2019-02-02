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Sakarya'nın Hendek ilçesinde anne ve ikiz çocuklarının bulunduğu otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 5 yaşındaki ikizlerden Çınar Akbulut yaşamını yitirirken, yanındaki kardeşi ve annesi ise yaralandı.
AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Feci kaza, Beylice Mahallesi mevkiinde dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Ayça Aydın Akbulut, anaokulu öğrencisi ikiz çocukları Çınar ve Çağan'la birlikte Kocaeli'den yola çıkarak Zonguldak'taki bir yakınlarını ziyarete gitti. Ziyaret sonrası Kocaeli'ye dönüş yaptıkları sırada Ayça Akbulut'un kullandığı otomobil, Sakarya geçişinde kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, otomobil hurdaya döndü Arka camdan araca giren direğin çarpması sonucu ikizlerden Çınar, ikizi Çağan ve sürücü anneleri Ayça Akbulut yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hendek Devlet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇINAR KURTARILAMADI
Müdahaleye alınan yaralılardan Çınar Akbulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan anne ve Çağan Akbulut ise tedavileri sonrası taburcu edildi. Anne Ayça Akbulut ve yakınları bugün vefat eden oğlunun cenazesini alarak memleketine döndü.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Çınar Akbulut, evlerinin bulunduğu Malta Mahallesi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından annesi ve akrabalarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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