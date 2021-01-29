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İklim değişikliği - John Kerry: İskoçya'daki İklim Değişikliği Zirvesi dünyanın 'son şansı'

ABD'nin iklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, Birleşik Krallık'ta Kasım ayında düzenlenecek BM İklim Zirvesi'nin dünyanın çevre sorunlarının üstesinden gelebilmesi için 'son şansı' olduğunu söyledi.

BBC TÜRKÇE

ABD'nin iklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, Birleşik Krallık'ta Kasım ayında düzenlenecek BM İklim Zirvesi'nin dünyanın çevre sorunlarının üstesinden gelebilmesi için 'son şansı' olduğunu söyledi.

Kasım ayında İskoçya, Glasgow'da düzenlenecek COP26 zirvesine onlarca dünya lideri katılacak.

BBC'ye konuşan Kerry, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliği sorunuyla ilgili yapılan uyarıların hiçbirine inanmadığı için çevre kriziyle mücadelede son dört yılın kayıp olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü iklim değişikliğiyle mücadelede adımların belirlendiği bir dizi kararnameyi imzaladı.

Biden'ın imzaladığı kararnameler arasında, kamuya ait federal arazilerde yeni petrol ve doğalgaz işletim sözleşmelerinin dondurulması, rüzgar enerjisi üretiminin 2030'a kadar iki katına çıkarılması, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğinin azaltılması da yer alıyor.

Biden'ın ilk icraatlarından biri de, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşması'nı yeniden imzalayıp yürürlüğe sokmak oldu.

Biden'ın İklim Değişikliğiyle Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadığı deneyimli siyasetçi John Kerry, Glasgow'da düzenlenecek iklim zirvesinin 'çok önemli' olduğunu söyledi:

"Üç yıl önce, çevre krizinin sonuçlarının önüne geçebilmek için 12 yılımız olduğu söylenmişti. Bu üç yıl kayboldu çünkü bunların hiçbirine inanmayan Donald Trump vardı. Şimdi bilimin bize söylediklerini yapmamız için 9 yılımız kaldı."

Beyaz Saray'da düzenlediği konferasta da Kerry, ABD'nin karbon emisyonunu azaltmasının, iklim değişikliğiyle küresel mücadelede çok az bir fark yaratacağını ifade etti:

"Dünyadaki karbon emisyonunun %90'ı ABD sınırları dışından kaynaklandığı için Biden da, Paris Anlaşması'nın tek başına yeterli olmadığını biliyor. Yarın emisyonu sıfıra indirsek bile sorun çözülmüyor."

Donald Trump, başkanlığı döneminde çevre sorunlarıyla ilgili düzenlemeleri arka plana attı ve ülkenin fosil yakıt üretimini maksimum seviyelere çeken adımlar attı.

Trump, ikim değişikliğinin de 'uydurma' olduğunu söylemişti.

ANALİZ - Justin Rowlatt, BBC Çevre Muhabiri

Joe Biden, Amerika'nın en deneyimli ve en üst düzey siyasetçilerinden biri olan John Kerry'yi İklim Değişikliği Temsilcisi olarak atayarak uluslararası iklim diplomasisine de büyük bir yatırım yapan birini görevlendirmiş oldu.

Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan John Kerry, Paris İklim Anlaşması'nın müzakerelerinde etkin bir rol oynamıştı. İlk defa bütün ülkeler iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi için fikir birliğine varmıştı.

Kerry'nin Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek COP26 zirvesini, iklim değişikliğinin zararlarını önleme çabasında bütün dünyanın bir araya geleceği kritik bir forum olarak görmesi şaşırtıcı değil.

Deneyimli siyasetçinin müthiş müzakere becerilerini Kasım'da Glasgow'da dünyanın en iddialı anlaşmasını yapmak için kullanacak.

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