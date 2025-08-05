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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenlerin il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama sayfası: MEB il dışı atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Öğretmenlerin il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama sayfası: MEB il dışı atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu yayınlandı. 31 Temmuz'a kadar MEBBİS ekranından öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler iller arası tayin sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. İl dışı atama ve tayin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, MEB 2025 İl dışı atama tayin sonuçları açıklandı mı? İşte, Öğretmenlerin il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 12:53 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:29
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        İl dışı atama tayin sonuçları MEB tarafından duyurulacak. Binlerce öğretmenin gözü kulağu mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanma tarihinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, Öğretmenlerin 2025 yılı il dışı yer değiştirme tercihlerinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, MEB öğretmenlerin il dışı atama tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar

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        İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmenlerin 2025 yılı il dışı yer değiştirme tercihlerinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 6 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, aynı gün e-Devlet ve MEBBİS sistemi aracılığıyla erişime açılacak. Öğretmenler, bu sistemler üzerinden atama sonuçlarını öğrenebilecekler.

        Ayrıca, ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

        ATAMA TAYİN SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İPTAL BAŞVURUSU TAKVİMİ 2025

        Eşlerden birinin ataması yapılıp birinin yapılmadığı durumlarda ataması olan öğretmenlerin iptal başvurusu: 6 - 8 Ağustos (saat 16:00)

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