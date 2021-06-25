Sağlık Bakanlığı 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi.
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|9,25
|Adıyaman
|11,07
|Afyon
|53,6
|Ağrı
|103,47
|Aksaray
|36,64
|Amasya
|28,61
|Ankara
|93,11
|Antalya
|27,08
|Ardahan
|65,52
|Artvin
|57,82
|Aydın
|16,71
|Balıkesir
|27,49
|Bartın
|29,65
|Batman
|39,5
|Bayburt
|53,72
|Bilecik
|52,12
|Bingöl
|35,85
|Bitlis
|83,76
|Bolu
|109,91
|Burdur
|35,19
|Bursa
|43,55
|Çanakkale
|40,07
|Çankırı
|45,21
|Çorum
|69,61
|Denizli
|50,53
|Diyarbakır
|57,47
|Düzce
|58,63
|Edirne
|12,51
|Elazığ
|50
|Erzincan
|69,53
|Erzurum
|84,67
|Eskişehir
|107,89
|Gaziantep
|33,74
|Giresun
|39
|Gümüşhane
|57,87
|Hakkari
|68,8
|Hatay
|6,33
|Iğdır
|16,39
|Isparta
|65,18
|İstanbul
|51,27
|İzmir
|25,99
|Kahramanmaraş
|17,29
|Karabük
|36,94
|Karaman
|37,66
|Kars
|82,48
|Kastamonu
|79,18
|Kayseri
|68,52
|Kırıkkale
|63,51
|Kırklareli
|34,56
|Kırşehir
|81,47
|Kilis
|26,61
|Kocaeli
|54,42
|Konya
|45,82
|Kütahya
|116,18
|Malatya
|50,36
|Manisa
|31,57
|Mardin
|43,99
|Mersin
|20,23
|Muğla
|26,38
|Muş
|63,73
|Nevşehir
|39,68
|Niğde
|48,89
|Ordu
|55,69
|Osmaniye
|6,2
|Rize
|96,99
|Sakarya
|59,18
|Samsun
|30,97
|Siirt
|43,8
|Sinop
|14,78
|Sivas
|84,61
|Şanlıurfa
|25,39
|Şırnak
|23,8
|Tekirdağ
|40,61
|Tokat
|79,12
|Trabzon
|60,35
|Tunceli
|22,77
|Uşak
|36,81
|Van
|51,94
|Yalova
|46,01
|Yozgat
|68
|Zonguldak
|69,35
VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.
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