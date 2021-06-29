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İl il risk haritası 29 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 19-25 Haziran tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il risk haritası 29 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana9,61
Adıyaman6,96
Afyon41,52
Ağrı136,52
Aksaray30,73
Amasya28,61
Ankara83,64
Antalya32,96
Ardahan72,79
Artvin59,00
Aydın14,57
Balıkesir34,91
Bartın44,23
Batman37,08
Bayburt43,95
Bilecik46,64
Bingöl35,14
Bitlis96,58
Bolu74,65
Burdur46,05
Bursa43,14
Çanakkale26,41
Çankırı45,21
Çorum68,85
Denizli51,01
Diyarbakır55,34
Düzce57,12
Edirne11,28
Elazığ43,20
Erzincan52,89
Erzurum95,22
Eskişehir112,85
Gaziantep25,08
Giresun31,87
Gümüşhane67,04
Hakkari54,90
Hatay6,99
Iğdır17,39
Isparta69,04
İstanbul54,30
İzmir27,40
Kahramanmaraş14,55
Karabük33,66
Karaman26,68
Kars67,39
Kastamonu47,82
Kayseri74,50
Kırıkkale89,70
Kırklareli31,79
Kırşehir65,83
Kilis14,01
Kocaeli51,97
Konya46,44
Kütahya102,48
Malatya43,29
Manisa30,75
Mardin48,55
Mersin18,30
Muğla21,48
Muş37,46
Nevşehir40,66
Niğde41,15
Ordu42,95
Osmaniye4,92
Rize95,54
Sakarya63,78
Samsun34,36
Siirt50,44
Sinop20,33
Sivas78,32
Şanlıurfa25,53
Şırnak26,78
Tekirdağ37,74
Tokat56,87
Trabzon54,44
Tunceli22,77
Uşak32,21
Van65,25
Yalova52,89
Yozgat42,23
Zonguldak55,99

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı grafik ile birlikte, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım. ifadelerini kullandı

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