Sağlık Bakanlığı 19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|9,61
|Adıyaman
|6,96
|Afyon
|41,52
|Ağrı
|136,52
|Aksaray
|30,73
|Amasya
|28,61
|Ankara
|83,64
|Antalya
|32,96
|Ardahan
|72,79
|Artvin
|59,00
|Aydın
|14,57
|Balıkesir
|34,91
|Bartın
|44,23
|Batman
|37,08
|Bayburt
|43,95
|Bilecik
|46,64
|Bingöl
|35,14
|Bitlis
|96,58
|Bolu
|74,65
|Burdur
|46,05
|Bursa
|43,14
|Çanakkale
|26,41
|Çankırı
|45,21
|Çorum
|68,85
|Denizli
|51,01
|Diyarbakır
|55,34
|Düzce
|57,12
|Edirne
|11,28
|Elazığ
|43,20
|Erzincan
|52,89
|Erzurum
|95,22
|Eskişehir
|112,85
|Gaziantep
|25,08
|Giresun
|31,87
|Gümüşhane
|67,04
|Hakkari
|54,90
|Hatay
|6,99
|Iğdır
|17,39
|Isparta
|69,04
|İstanbul
|54,30
|İzmir
|27,40
|Kahramanmaraş
|14,55
|Karabük
|33,66
|Karaman
|26,68
|Kars
|67,39
|Kastamonu
|47,82
|Kayseri
|74,50
|Kırıkkale
|89,70
|Kırklareli
|31,79
|Kırşehir
|65,83
|Kilis
|14,01
|Kocaeli
|51,97
|Konya
|46,44
|Kütahya
|102,48
|Malatya
|43,29
|Manisa
|30,75
|Mardin
|48,55
|Mersin
|18,30
|Muğla
|21,48
|Muş
|37,46
|Nevşehir
|40,66
|Niğde
|41,15
|Ordu
|42,95
|Osmaniye
|4,92
|Rize
|95,54
|Sakarya
|63,78
|Samsun
|34,36
|Siirt
|50,44
|Sinop
|20,33
|Sivas
|78,32
|Şanlıurfa
|25,53
|Şırnak
|26,78
|Tekirdağ
|37,74
|Tokat
|56,87
|Trabzon
|54,44
|Tunceli
|22,77
|Uşak
|32,21
|Van
|65,25
|Yalova
|52,89
|Yozgat
|42,23
|Zonguldak
|55,99
VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı grafik ile birlikte, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım. ifadelerini kullandı
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