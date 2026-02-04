Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Bugüne kadar 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken gözler yeni haftaya çevrildi. 2-8 Şubat 2026 haftasına ait TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Böylece bu hafta hangi illerde çekiliş yapılacağı belli oldu. İşte, 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi