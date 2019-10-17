ABD'de son yıllarda giderek artan afyon bazlı ilaç bağımlılığı krizi nedeniyle köşeye sıkışan ilaç endüstrisinin önde gelen üreticileri, haklarında açılan binlerce dava sonucunda tazminat ödeme yolunu seçti.

Reuters'in haberine göre Amerikan ilaç endüstrisine karşı afyon bazlı ilaç bağımlılığıyla bağlantılı yerel yönetimler, hastaneler ve diğer kuruluşlar tarafından açılan yaklaşık 2 bin 600 dava var.

Davalara konu olan ilaçların üreticisi ve dağıtıcısı konumundaki 5 firma, varılan anlaşma uyarınca 22 milyar dolar nakit ödeme yapmayı, 28 milyar dolarlık da hizmet vermeyi kabul etti.

Davacı ve davalı firmalar arasındaki müzakerelerin Teksas, Tennessee, Kuzey Carolina ve Pennsylvania eyaletlerinde sürdüğü belirtiliyor.

Konuya yakın kaynaklar, bağımlılık yapan ilaçların dağıtımını kesmemekle suçlanan firmaların, davaların başlayacağı Pazartesi gününden önce davacı taraflarla anlaşmaya varmaya çalıştığını kaydetti.

ABD'deki afyon bazlı ilaç bağımlılığı, Hastalıkları Kontrol ve Engelleme Merkezi verilerine göre 1999-2017 yılları arasında yaklaşık 400 bin ölüme yol açtı.