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        Ordu'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın hastanede öldü

        Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın, sevk edildiği Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:49
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        İlaçtan zehirlenen kadın kurtarılamadı
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        Ordu'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın, hastanede kurtarılamadı.

        Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İçtiği psikiyatri ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen Şehriye Körük (52), evinde fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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