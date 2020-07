Her şeyi çiğ yiyorum. Çiğ et ve balık yiyebiliyorum. Bir dönem balıkçıda da çalıştım. Denizden balığı çıkarıp, kafasını koparıp, temizlemesini biliyorum. Onu üç dakikada yiyebilirim ama tabi her balığı yemem.

Küçükken kasaba gittiğimde reyondaki etlerle aşk yaşardım. Kasaptan et ya da kıyma aldığımda büyük bir parça ağzıma atarım. Hamuru da genelde çiğ yiyorum, o yüzden çok masraflı değilim.