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Bartın'da selde ıslanan dosyalar kurumaya bırakıldı

Bartın'da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kentte yaz aylarında yaşanan selde SGK'nın arşivinin bulunduğu bodrum katını su basmıştı. Dün ise 70 bin kişinin dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı

İlginç görüntü! Son dakika: Bartın'da selde ıslanan dosyalar kurumaya bırakıldı - Güncel haberler
İlginç görüntü! Selde ıslanan dosyalar kurumaya bırakıldı
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DHA

Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, kentte 27 Haziran´da Bartın Irmağı´nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.

Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.

Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.

Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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