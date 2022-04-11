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Haberler Gündem 3. Sayfa İlginç olay! Son dakika: Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu
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Bursa'da ilginç olay! Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu!

Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi. Kentte, otomobil pazarından ikinci el araç alan Talip Çetin, hayatının şokunu yaşadı. Rüyasında, satıcıdan güneş yanıklarından dolayı boyalı olarak aldığı aracın ağır hasarlı olduğunu gören Çetin, "Rüyamda arabayı aldığım kişilerin benimle dalga geçtiklerini görüyordum rüyalarım maalesef doğru çıktı" dedi

İlginç olay! Son dakika: Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu
İlginç olay! Rüyasında dolandırıldığını gördü, gerçek oldu
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İHA

Bursa'da yaşayan Talip Çetin, kısa bir süre öne araç almaya karar verdi. Bunun üzerine ikinci el araç pazarına giden Çetin, 2010 model bir araç beğendi ve araç sahibinden otomobil hakkında bilgi almak istedi.

İHA'nın haberine göre, araç sahibi Çetin'e 2 yıl önce aldığı ekspertiz raporunu gösterdi ve aracın 1 parça değişeni oluğunu ve güneş yanığı olduğu için de aracı komple boyattığını söyledi.

Bunun üzerine Çetin, araç satıcısıyla 102 bin 500 liraya el sıkıştı. Satın alma işleminden sonra rüyasında aracın tavanının ekleme olduğunu ve kendisiyle dalga geçildiğini gören Çetin, soluğu otomobil ekspertizinin yanında aldı. Otomobilin 6 parça değişeni ve tavanın başka bir araçtan ekleme yapıldığını öğrenen Çetin, büyük bir şok yaşadı.

GÖRDÜĞÜ KÂBUSU YAŞADI

Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık. Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, nasıl? parçaları güzel ekledik mi? gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm. Bende bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim."

Telefonla araç sahibini arayan Talip Çetin, ikinci şoku da aldığı cevap karşısında aldı. Öyle bir kazayı yapmadığını belirten B.U., '10 gün önce aldığın arabayı o hale senin getirmediğin ne malum' ifadelerini kullandı. Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.

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