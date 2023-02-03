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Ilhan Omar, İsraille ilgili yorumları nedeniyle ABD Kongresi'ndeki Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokrat temsilci Ilhan Omar'ı anti-semitik olarak değerlendirilen yorumlarından dolayı, Kongre’nin Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç ettiler.

Ilhan Omar, İsraille ilgili yorumları nedeniyle ABD Kongresi'ndeki Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi
BBC TÜRKÇE
Ilhan Omar Getty Images
Ilhan Omar

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokrat temsilci Ilhan Omar'ı anti-semitik olarak değerlendirilen yorumlarından dolayı, Kongre’nin Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç ettiler.

Cumhuriyetçiler, bu adımın antisemitizme karşı güçlü bir mesaj gönderdiğini söylediler.

BBC muhabiri Kayla Epstein, bunun Kongre’nin bölünmüşlüğünü gözler önüne serdiğini söylüyor.

Ancak Demokratlar ve Omar bunun, Demokratların Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğuna sahip olduğu 2020'de iki Cumhuriyetçinin komitelerden çıkarılmasının bir intikamı olduğunu söylediler.

Omar ayrıca ABD'ye mülteci olarak göç etmiş Müslüman bir kadın olduğu için çıkarıldığını da öne sürdü.

Oylamadan kısa bir süre önce Omar, "Bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görülmememe şaşıran var mı?" dedi.

Cumhuriyetçiler, Kasım ayında yapılan ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

Omar, Kevin McCarthy liderliğindeki yeni Temsilciler Meclisi çoğunluğunun görüşüyle bir komite atamasını kaybeden üç yüksek profilli Demokrattan biri.

McCarthy de dahil olmak üzere bazı Cumhuriyetçiler, İsrail hakkında geçmişte yaptığı ve zaman zaman her iki partiden üyeler tarafından eleştirilen yorumları nedeniyle Omar'ın güçlü Dış İlişkiler Komitesi'nde görev almaması gerektiğini savundu.

Omar, İsrail'e desteğin arkasında para olduğunu ima ettiği için 2019'da özür dilemişti.

Dönemin Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Yahudi halkının nüfuz için parayı kullandığına dair klişelere başvurduğu için Omar'ın yorumlarını antisemitik bularak kınadı.

Omar o dönemde yaptığı açıklamada, "Yahudi düşmanlığı gerçektir ve beni Yahudi karşıtı mecazların acı dolu tarihi konusunda eğiten Yahudi müttefiklerime ve meslektaşlarıma minnettarım" dedi.

Perşembe günü, Yahudi Kongre üyeleri de dahil olmak üzere Demokratlar, Omar'ın kendisini antisemitizm konusunda eğitmek için uygun adımları attığını savunarak karara karşı çıktı.

Tarihsel olarak, Temsilciler Meclisi’nde iktidardaki parti, muhalefet üyelerini nadiren cezalandırır, ancak bu durum değişmeye başladı ve meclisi daha fazla kutuplaştırabilecek yeni bir partizan ilişki biçimi yarattı.

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