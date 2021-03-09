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İlhan Palut: Maçı 2-1'e getirecek golü bir türlü bulamadık

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında skoru 2-1’e getirecekleri golü bir türlü bulamadıklarını belirterek, golü bulmaları halinde maça farklı bir boyut getirebileceklerini söyledi

İlhan Palut: Maçı 2-1'e getirecek golü bir türlü bulamadık

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 29. haftasında iç sahada Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldukları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kendi sahalarında iyi bir sonuç almak isteyerek maça çıktıklarını belirten İlhan Palut, “Maç hiç beklediğimiz ve planladığımız gibi başlamadı. İlk otuz dakikalık periyotta gerek basit pas hataları gerekse top rakipteyken yeterli agresifliği gösteremediğimizden dolayı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bir duran top ve bir de kontra atak golü ile kötü oynadığımız yarım saatlik bölümü 2-0 geride kapattık. Bu durum maçı erken bir şekilde beklemediğimiz bir boyuta getirdi ama ondan sonraki süreçte Konyaspor olarak sahada istediklerimizi yaptık. Hem topa sahip olma anlamında, hem rakip ceza sahasında pozisyon üretme anlamında sonuna kadar maçı bırakmadık, zorladık. O çok kritik maçı 2-1'e getirecek golü bir türlü bulamadık. Bu golü bulmuş olsaydık, hem rakibin 2-1'e vereceği reaksiyon hem de bizim moral, motivasyonumuzun saha içinde yükselecek olması maçı farklı bir boyuta getirebilirdi. Bu olmayınca son dakika kornerden yine çok basit bir gol yedik ve 3-0 kaybettik” şeklinde konuştu.

“HATALARIMIZI GİDERMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Çok üzgün olduklarını dile getiren Palut, “İlk yarım saatlik oyunumuzun nedenlerini elbette araştıracağız ve bu hatalarımızı gidermeye çalışacağız. Ondan sonraki bölümde oynadığımız oyunu maçın geneline yaymaya çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bu oyunu skora yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

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