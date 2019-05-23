Spor Toto 1. Lig’in play-off yarı final ilk karşılaşmasında Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor teknik direktörü İlhan Palut, iki ayaklı bir eşleşmede ilk maçı deplasmanda oynadıklarını, kendi sahalarına tur için avantajla dönecek bir skorun peşinde olduklarını belirterek, “İlk yarı maça çok iyi başladık. Topa sahip olan taraftık. Son dakikalarda Adana Demirspor etkili oldu. Defansımızın başarısıyla ilk yarıyı berabere tamamladık. İkinci yarının ilk 25 dakikasında oyuna tamamen hakim olan bir Hatayspor vardı sahada. Pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Maçın sonunda da rakip oyunu forse ederek baskı kurdu. Maçı 0-0 tamamladık” diye konuştu.

İlk maçta deplasmandan golsüz eşitlikle dönmenin avantajlı bir durum olmadığını belirten Palut, “Bize düşen bu maçtaki eksikliklerimizi tamamlayıp, ikinci maça çok daha iyi futbolla, özellikle gol bölgesinde daha dikkatli olarak şehrin çok istediği Süper Lig için finale yolculuk yapabilelim. Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi. Her iki yarının da sonlarında Adana Demirspor’un üzerimizde kurduğu baskıya engel olamadık. Daha sakin olup, oyunu kontrol altında tutabilirdik. Rövanşta daha iyi oynayan, hak eden kazansın” diye konuştu.