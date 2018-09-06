ABD'deki Missouri Üniversitesi'nde 545 yetişkin üzerinde yapılan araştırma, bir dargın bir barışık ilişki yaşayanların daha fazla depresyona sürüklendiğini gözler önüne serdi.

Çiftlerin ilişkilerinde bir dargın bir barışık olmasının duygusal karmaşaya yol açabildiği belirlendi.

AA'nın WebMD'den aktardığı habere göre, araştırmacılar, "ilişki döngüsü" olarak bilinen durumun, kişilerde depresyon ve kaygı riskini artırabileceğine işaret etti.

Çalışmayı yürüten, ABD'de bulunan Missouri Üniversitesinden Kale Monk ve ekibi, ilişki döngüsü ile duygusal sıkıntı arasındaki bağlantıyı araştırmak için 545 yetişkinden alınan verileri analiz etti.

ERKEKLERİN EN ÇOK SÖYLEDİĞİ AYRILIK BAHANELERİ

Katılımcılardan üçte biri, birliktelik yaşadıkları kişilerle 8 kereye dek ayrılıp yeniden bir araya geldiklerini belirtti.

Araştırmacılar, katılımcılara ayrılık ve tekrar bir araya gelme süreçlerinde ne sıklıkta kaygı, kontrolsüz endişe, umutsuzluk ve/veya hayattan daha az zevk alma gibi duygular yaşadıklarını sordu.

Çalışma, bir dargın bir barışık ilişki yaşayanların daha fazla duygusal karmaşa yaşadığını gözler önüne serdi. Yaş, ilişkinin türü ve uzunluğu, çocuk sahibi olup olmama gibi faktörlerin, sonucu etkilemediği belirlendi.

HER 5 KİŞİDEN 1'İ ONUN KISKACINDA... İŞTE DEPRESYON BELİRTİLERİ...

"AYRILMAK VE TEKRAR BİR ARAYA GELMEK HER ZAMAN KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Monk, "Ayrılmak ve tekrar bir araya gelmek, her zaman kötü bir şey değil ancak bunun döngü şeklinde tekrarlanması, kişilerin duygusal durumunu olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.