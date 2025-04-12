'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' nedir, başvuruları başladı mı?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik özel bir destek paketi hazırlıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla duyurulması planlanan bu destekle, yerli otomobile ulaşımın daha erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Geniş ailelerin yoğun ilgi göstermesi beklenen programın ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayı beklerken, destekten kimlerin yararlanabileceği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, yerli otomobil desteği başvuruları başladı mı? İşte, detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin yerli otomotiv üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bu programla birlikte, otomotiv sanayi altyapısının güçlendirilmesi yönünde de önemli adımlar atılması planlanıyor. Detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen destek programı kapsamında, kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği ise merak ediliyor. Peki, yerli araba desteği kimlere verilir?
KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.
YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.