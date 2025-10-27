MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Kaptanlık oyununun ardından, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Gecenin konseptinde yarışmacılar, Kore Mutfağına özgü yemekler yaptı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 27 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayları...
MasterChef'te heyecan sürüyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Onur, mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Mert olmuştu. Yeni bölümde ise mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Çağatay kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Barış olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayten oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Özkan
Ayla
Ayten
Murat Can
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Mert (Kaptan)
Gizem
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.