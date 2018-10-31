Kerem Bursin, Mustafa Sandal ve Hakan Baş'ın yapımcısı olduğu 'İyi Oyun' adlı sinema filminin galasında çok sayıda ünlü isim yer aldı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı, Kerem Bursin, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Yiğit Kirazcı, Bahar Şahin ve Hakan Kurtaş'ın başrollerini paylaştığı film, bir internet kafede başkalarının yerine bilgisayar oyunu oynayarak geçimini sağlayan 'Cenk'in bir anda kendisini profesyonel oyun dünyasının içinde bulmasını konu ediniyor.

'İyi Oyun'un galasına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bensu Soral, İsmail Demirci, Alp Navruz, Begüm Akkaya, Ece Uslu, Burcu Biricik - Emre Yetkin, Keremcem - İlay Erkök, Naz Elmas, Selen Seyven - Özgür Emre Yıldırım ve Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin katıldı.

Mustafa Sandal, yapımcılarından biri olduğu 'İyi Oyun'un izleyiciler tarafından beğenileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'İyi Oyun'u beğendiğini belirtti.

Emre Yetkin - Burcu Biricik

Hakan Baş - Bensu Soral

Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin

İlay Erkök - Keremcem

Ece Uslu

'İyi Oyun'un oyuncuları filmin gösterime girecek olmasından dolayı oldukça heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

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