TV8 ekranlarının takip edilen yarışması MasterChef Türkiye All Star, Altın Kupa etabında kritik bir viraja girdi. Finale sayılı günler kala 4 iddialı yarışmacı, jüriyi etkilemek için yöresel lezzetlerle kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu zorlu gecenin sonunda MasterChef Altın Kupa’da ilk finalist netlik kazanırken, büyük finalin ne zaman yapılacağı da izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. İşte ayrıntılar...