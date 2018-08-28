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"İlk işim Aleyna'nın ailesini ziyaret etmek olacak"

Trafik kazası sonucu can veren 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın kalbiyle hayata tutunan 24 yaşındaki Burak Zeybek, iyileştikten sonra ilk işinin Budanır ailesini ziyaret etmek olduğunu söyledi. Burak'ın annesi Müzeyyen Zeybek ise 'Acılarım çok' deyince 'İçinde 17 yaşında bir Aleyna yaşıyor' dedim. O da çok sevindi. Ona Aleyna'nın ailesini anlattım" dedi.

28.08.2018 - 10:12 | Güncelleme: DHA

Antalya'da, Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında çıkıp, servis aracına bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü, iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna Hatun'u ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna Hatun'a, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında ise hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

4 KİŞİYE CAN VERDİ

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aleyna Hatun'un beyin ölümünün ardından babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. Aleyna Hatun'un kalbi Burak Zeybek'e, karaciğeri Kemal Çevik'e (62), böbrekleri de Mehmet Taşkın (42) ve Recep Dede'ye (55) nakledildi. Akciğer ve pankreas ise kullanılamadı. Aleyna Hatun Budanır'ın kornealarının da uygun hastalara nakledileceği belirtildi.

'İLK İŞİM AİLESİYLE GÖRÜŞMEK'
Aleyna Hatun Budanır'ın kalbinin nakledildiği Burak Zeybek'in Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğum Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden Zeybek, "Aleyna'nın ailesine çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra ilk işim ailesiyle görüşmek olacak" diye konuştu. Burak, organ nakli çağrısında da bulundu.


'1 YILLIK SÜREÇ ÇOK ZORLU GEÇTİ'
Çocuklarını tedavi sürecinde yalnız bırakmayan Müzeyyen-Ali Zeybak çifti de tedavinin tamamlanmasını bekliyor. Müzeyyen Zeybek, "Burak, 2017 yılının temmuz ayında birden rahatsızlandı. Daha önce hiçbir rahatsızlığı yoktu. Önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Orada kalp yetmezliği teşhisi koydular ve hemen yatması gerektiğini söylediler. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik 20 gün yoğun bakıma yatırdılar. 1 yıllık süreç çok zorlu geçti. Kalp kapasitesinin yüzde 10'larda çalıştığını öğrendik. Yaklaşık 1 yıl çok halsiz ve güçsüz geçti. 1 yılı geçen süre organ bekleme sırasında bulunuyorduk" dedi.


'ONA AİLESİNİ ANLATTIM'
Burak'a kalp nakledileceği haberini aldıklarında kurban kestiklerini aktaran anne Zeybek, "Espri yapıp, kurban kesme anını yaşıyorduk. O sırada telefon geldi. Hemen her şeyi bıraktık ve Burak ile ikimiz yola çıktık. Aleyna'nın ailesine teşekkür ediyor, başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum; organ bağışı yapsınlar, hayat kurtarsınlar. Biz daha önce böyle bir bağış olduğunu bilmiyorduk. Bizler de artık organ bağışçısı olduk. Herkese örnek olmak istiyoruz. Burak'ın kız arkadaşı var, çok hayali var. İşlerini ve hayallerini gerçekleştirmek istiyordu. Artık normal gıda beslenmesine de başlandı, her şey yolunda gidiyor. 'Çok az da olsa acılarım var' diyor, o da geçecektir. 'Acılarım çok' deyince 'Yavrum, içinde 17 yaşında bir Aleyna yaşıyor' dedim. O da çok sevindi, ona anlattım ailesini. 'İyileşince ziyaretine gidelim' dedi. İyileşince ilk işimiz aileyi ziyaret etmek olacak. Ziyaret edip, teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

'ARTIK AİLE OLDUK'
Baba Ali Zeybek de bağışçı aileye sabır dileyip, teşekkür etti. Baba Zeybek, "Cenazeye katıldık. Acılarını paylaştık. Karşılıklı memnuniyetimizi paylaşıp, acılarını paylaştığımızı söyledik. Memnun oldular. Artık bir aile olduk, geliş-gidişlerimiz olacak. Bu kader olayı; Allah'ın takdiridir böyle bir olayın yaşanması. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz" dedi.

 

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