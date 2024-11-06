İlk KYK ne zaman yatacak? 2024-2025 KYK kredi burs ödeme tarihleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını açıkladı. 2024-2025 eğitim yılında burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler ilk ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, ilk KYK ne zaman yatacak? İşte, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan kredi ve burs ödeme tarihleri...
Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK kredi ve burs sonuçları 5 Kasım'da açıklandı. 18 yaşını geçen öğrencilerin kendileri, 18'den küçük öğrencilerin ise velilerinin en geç 8 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Peki, ilk KYK ne zaman yatacak? İşte, 2024-2025 KYK kredi burs ödeme tarihleri...
İLK KYK NE ZAMAN YATACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü web sitesinde yapılan açıklamaya göre; ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edildi. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
KYK KREDİ BURS ONAYI İÇİN SON GÜN 8 KASIM
Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER İÇİN VELİ ONAY VERECEK
Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.