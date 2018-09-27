Kaderin tuhaf cilvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda “Bunun başı şu anda ABD’de Pennsylvania’dadır” diyerek dünyayı FETÖ terör örgütüne karşı uyarırken, Pennsylvania’daki bir mahkeme salonunda adalet yerini buluyordu. ABD’nin ilk “MeToo” adaleti… Pennsylvania Norristown Adalet Sarayı’nda görülen davanın karar duruşmasında, 60’dan fazla kadının cinsel saldırıyla suçladığı Bill Cosby, en az 3 yıl, azami 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyordu.

Bill Cosby, karar sonrası kelepçelenerek eyalet cezaevine gönderildi.

Hapisten daha da fenası yargıç Steven O’Neill’ın vardığı “yağmacı cinsel saldırgan” hükmüydü ki, 81 yaşındaki Cosby günün birinde serbest kalsa da bu boyunduruğu son nefesine kadar taşıyacak. Gittiği her yerde tehlikeli bir mütecaviz olarak kayıtlı bulunacak.

Bu itibar düşüşü öyle sıradan bir çöküş değil. Bill Cosby’nin iyi ve matrak aile babası Dr. Huxtable’ı canlandırdığı sitcom, 80’li yıllarda bizleri de TV ekranına yapıştıran dizilerdendi. Gerçi annem, babanın çokbilmişliğine sinir olurdu ama ben kaçırmazdım diziyi. “Amerika’nın babası”ydı Bill Cosby. Sempatik, başarılı, çok sevilen ve mültimilyarlık servet edinmiş bir siyah olarak siyah Amerika’nın da gururuydu.

1984'te başlayıp 1992'te biten, bizdeki adıyla "Cosby Ailesi"ni çok sevmiştik.

1997 yılında 27 yaşındaki tek oğlu Ennis bir otoyol soyguncusu tarafından vurularak öldürüldüğünde herkesin içi kan ağlamıştı. 44 yaşındaki kızı Ensa’yı da bu yıl kaybetti Cosby, ancak artık çaptan düştüğü için kimse o kadar üzülmedi. Çünkü “MeToo” çağı başlamıştı ve Cosby’yi ileri derecede cinsel saldırıyla suçlayan kadınlar bir bir ortaya çıkıp herşeyi anlatıyordu.

METOO’DAN ÖNCE

Cosby 60’dan fazla kadın tarafından suçlanıyordu, ancak tek bir müştekinin, üniversite basketbol takımı koçu Andrea Constand’ın suçlamasıyla hüküm giydi. Kurbanını hapla uyuşturduktan sonra cinsel saldırıda bulunmuştu Cosby. Ancak adaletin yerini bulması, Hollywood'da Harvey Weinstein skandalıyla başlayan “MeToo” çağında mümkün olabildi. Çünkü Constand 2004’de yaşanan olayla ilgili şikayette bulunduğunda savcılık takipsizlik kararı vermiş ve bir uzlaşmayla Cosby 3.4 milyon dolar ödeyerek kadının suskunluğunu satın almıştı.

Andrea Constand ve savcı Kristen Feden'in, Cosby kararı sonrası zafer dakikaları...

Ve Constand 10 yıllık suskunluğunu geçen yıl bozarak yaşadığı kabusu mahkeme önünde tanık ifadesiyle açıkladı. Kabusun daha detaylı dökümünü ise önceki günkü karardan sonra dört sayfalık bir açıklamayla yaptı. “Bill Cosby benim genç, güzel ve sağlıklı ruhumu çaldı, ezip parçaladı” diyen Constand, iyi bir sporcuyken o saldırıyla özgüvenini, uykularını nasıl yitirdiğini, utanç girdabında sosyal hayattan nasıl koptuğunu anlatıyordu. Dahası, gerçeği açıklayınca Cosby’nin avukatları ve bir kısım medya tarafından “servet avcısı bir şarlatan ve yalancı” olarak suçlanıp karalanmıştı.

HİÇBİR İYİ HALİ YOK

Kadınlar mahkeme sürecinde Cosby ile yaşadıkları dehşet sahnelerini, ruhlarının nasıl örselendiğini, o travmayla kariyerlerinin nasıl heba olduğunu anlatırken, hep aynı kaygıyı dile getiriyordu. Gerçeği açıkladıkları takdirde kimseleri inandıramama kaygısı; “Cosby mi yaptı? Hadi oradan” diyeceklerdi onlara. Bu ifşaatlar bir yana, mahkeme dikkate almayacak olsa bile hiç “iyi hal” göstermemişti Cosby.

Eski Playboy güzeli Victoria Valentino, Cosby'yi haplı cinsel saldırıyla suçlayanlardan.

Bölge başsavcısı Kevin Steele’ye göre Cosby, oyun yeteneğini, iktidar gücü ve zenginliğini kadın avlamak için kötüye kullanmıştı. Görme yetisini kısmen kaybetmiş bulunan Cosby dava sürecinde hiçbir pişmanlık belirtisi göstermemişti.

Eski model Janice Dickinson; o da Cosby'nin kurbanlarından biri.

“Ben onu dost bilirdim” diyerek uğradığı saldırıyı CNN ekranında anlatan bir mağdur, “Ben bunun acısını 30 yıldır taşıyorum, o 3-10 yıl hapse çarptırılmış çok mu?” diyordu. Üç yıl hapis yattıktan sonra af için karar verilecek; reddedilirse cezasını çekmeye devam edecek. Ömrü yeterse 10 yıla kadar yolu var.

Temyiz sürecinde kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedilen Cosby’nin sözcüsü Andrew Wyatt’a göre “ABD tarihindeki en cinsiyetçi ve ırkçı dava”ydı bu. Ünlü aktör “seks savaşına” yem yapılmış, bir “itibar suikastine” kurban gitmişti.

TACİZ OTURUMU

Sözcünün “seks savaşı” dediği mesele , Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’a yönelik cinsel taciz suçlamasıydı ve Cosby’yi mahkum eden yargıç da bu savaşın bir parçasıydı onun iddiasına göre. Cosby ve Kavanaugh vakalarını tek kıyaslayan kişi de o değil. Sosyal medya ve medyadaki hava “ABD’de MeToo adaleti haftası yaşanıyor” şeklinde.

Kavanaugh işte bu yeni adalet atmosferinde bugün Senato Adalet Komisyonu önünde ifade verecek; oylaması ise yarın. Onu lise yıllarında cinsel tacizle suçlayan Prof. Christine Blasey Ford da bugün ilk kez komisyonda kamuoyu önüne çıkacak. Komisyonun 11 Cumhuriyetçi üyesinin de erkek olmasına dikkat çekildiği için cinsel suçlar konusunda uzman bir kadın savcıyla anlaşmışlar. Rachel Mitchell adlı Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlı bu savcı, “soruların saygılı ve profesyonel bir şekilde yöneltilmesi için” asistanlık yapacakmış.

Bu arada medyadaki bazı kalemler Kavanaugh’ın lise ve üniversite yıllarına dönük alkol probleminin de iyice gözden geçirilmesini istiyor. Çünkü hem Ford, hem de onu cinsel tacizle suçlayan ikinci kadın, Deborah Ramirez içkili olduğu özellikle vuruluyor. O yılların diğer tanıkları da bira içme yarışları yapıldığını dile getiriyor. Derken, Kavanaugh'ı suçlayan üçüncü kadın da kesinleşiyor; lise yıllarından Julie Swetnick. Porno yıldızı Stormy Daniels'ın da avukatı olan Michael Avenatti'nin internette yayınladığı şikayet dilekçesinde Swetnick, Kavanaugh ve arkadaşı Mark Judge'ın kızlara alkol ve uyuşturucu vererek toplu cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor. Kendisi de o mağdurlardan biri.

Alkollü taciz iddiaları süredursun, Kavanaugh eşiyle birlikte çıktığı Fox News yayınında lise ve üniversite yıllarında asla cinsel taciz gibi eylemlerde bulunmadığını, itibar ve saygınlığını geri kazanıp adını temize çıkaracağını anlatırken, basket takım kaptanı olarak sporculuğunu vurgulayıp kilise müdavimi olduğunu da araya sıkıştırıyordu.

Kavanaugh eşi Ashley Estes'la birlikte Fox ekranında kendini savundu.

Cosby vakasında da dini göndermeler yok değil. Sözcüsü şöyle diyordu: “Hapiste durumu çok iyi. Çünkü tanrının kendini gözettiğini biliyor. O yalan söylediklerini biliyor. İsa’ya da zulmettiler, bakın sonra neler oldu. Bay Cosby İsa’dır demiyorum tabii ama bu ülkede yüzyıllar boyu silahlara neler yapıldığını biliyoruz.”