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HaberlerSağlık

'İlk yardımda ayrımcılığa geçit yok'

AA

İlk yardımda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü"nde bu yıl "Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım" teması anlatılacak

İlk yardım

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü tüm dünyada kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü" etkinliklerinin bu yıl 14 Eylül Cumartesi, "Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım" temasıyla kutlanacağı bildirildi.

Bu sene küresel farkındalığı da kapsayan temanın, özellikle dezavantajlı gruplar, yeti kaybı olan kişiler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, mahkumlar, öksüz ve yetimler, yerinden edilmiş kişiler, göçmenler, mülteciler gibi grupların ilk yardım eğitimine erişim hakkının sağlanması ve ulaşılabilir ilk yardım eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Küresel tema kapsamında ilk yardım eğitimleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan Türk Kızılay, bu yıl, bedelli askerlik programına katılım sağlayan herkese ilk yardım farkındalık eğitimleri de verecek. Aynı zamanda suça itilmiş çocuk, eğitim evinde kalan çocuklarla birlikte koruma altına alınmış olan çocuklara da ilk yardım konusunda farkındalık eğitim programları hayata geçirilecek."

250 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Hayat kurtarmadaki kritik rolünü ön planda tutarak, 2000 yılından bu yana ilk yardım eğitimi vermeye başlayan Türk Kızılay'ın, o günden bu yana toplumun gerek iş güvenliği, gerekse afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirilmesi için 250 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdiği vurgulandı.

Türk Kızılay'ın, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 183 bin 650 kişiye ulaşarak, yüz yüze ilk yardım eğitimi verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk Kızılay, 24 ilde 30 ilk yardım eğitim merkezi, 16 toplum merkezi, Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile toplumun her kesimine ilk yardım eğitimi konusunda destek veriyor. Kızılay'ın da üyesi olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise her yıl 100 ülkede 16 milyondan fazla kişiyi hayat kurtarıcı olarak eğitiyor. Türk Kızılay aynı zamanda Küresel İlk Yardım Referans Merkezi ve Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağının Yürütme Komitesinde de yer alıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile birlikte geliştirilen global ilk yardım mobil uygulaması (First Aid) IOS ve Android mağazalarından indirilebilecek. Uygulama içerisinde hayatınızı kolaylaştıracak hemen her ilk yardım başlığına ilişkin kapsamlı bilgi yer alıyor."

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