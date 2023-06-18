İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne

"ZAMAN HEP GÜLSÜN YÜZÜNE"

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla Gençoğlu'na "Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi.