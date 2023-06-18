İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne

İlker Kaleli, 43 yaşına basan sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü "Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne - Magazin haberleri

    İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla, 43'üncü yaşına girdi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
  • İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne - Magazin haberleri

    "ZAMAN HEP GÜLSÜN YÜZÜNE"

    İlker Kaleli, sevgilisi Sıla Gençoğlu'na "Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi.
  • İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne - Magazin haberleri

    "HAYAT BUGÜN NEREDEN BAKSAN ÖPÜCÜK VE KURABİYE"

    Sıla Gençoğlu da 11 Mayıs'ta İlker Kaleli'nin doğum gününü "Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, gecen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun. Hayat bugün nereden baksan öpücük ve kurabiye..." sözleriyle kutlamıştı.
  • İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne - Magazin haberleri

    AŞKLARINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞLERDİ

    Ünlü çift, birlikteliklerini de bu fotoğraflarla ilan etmişti. Kaleli, sevgilisiyle karesini, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.
  • İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Zaman hep gülsün yüzüne - Magazin haberleri

    "CANIMIN CANI"

    Sıla ise, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" demişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.