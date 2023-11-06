İlker Kaleli: Güzel uyum yakaladık
Etiler'de objektiflere yansıyan İlker Kaleli, gazetecilerle sohbet etti. SHOW TV'nin iddialı yeni dizisi 'Arak' ile ekranlara dönen oyuncu, "Çalışmaya devam ediyorum. Öykü Karayel ile birlikte bir projeye başlayacağız. İki, üç kez bir araya geldik. Çok tatlı bir kişi ve güzel bir uyum yakaladık" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV’nin iddialı yeni dizisi 'Arak' ile ekranlara dönen İlker Kaleli, Etiler'deydi.
"GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK"
Spor salonuna girerken görüntülenen Kaleli, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Oyuncu, "Spora geldim arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyorum. Öykü Karayel ile birlikte bir projeye başlayacağız. İki, üç kez bir araya geldik. Çok tatlı bir kişi ve güzel bir uyum yakaladık" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile bir süredir aşk yaşayan İlker Kaleli, sevgilisinin Amerika turnesi hakkında da konuştu.
"BİR SÜRPRİZ YAPAR, GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Kaleli, "İşinden dolayı biraz uzak kalacağız ama normal. Biz de setlerde çok yoğun çalışıyoruz. Sette bi sürpriz yapar, gelir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
İlker Kaleli, ayrıca şarkı yazmaya devam ettiğini de dile getirdi.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram