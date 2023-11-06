İlker Kaleli: Güzel uyum yakaladık

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"GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK"



Spor salonuna girerken görüntülenen Kaleli, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Oyuncu, "Spora geldim arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyorum. Öykü Karayel ile birlikte bir projeye başlayacağız. İki, üç kez bir araya geldik. Çok tatlı bir kişi ve güzel bir uyum yakaladık" ifadelerini kullandı.