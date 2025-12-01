İlker Kaleli, hayal kırıklığını paylaştı

Radiohead’in solisti Thom Yorke’un aşırı boğaz enfeksiyonu nedeniyle 1 ve 2 Aralık tarihlerindeki Kopenhag konserleri iptal edildi.

Konser için şehre gidenler arasında ünlü oyuncu İlker Kaleli de vardı. Kaleli, yaşadığı hayal kırıklığını grubun resmi adresine yazdığı mesajla dile getirdi: “Ulan, o kadar yol geldik… Neyse, canın sağ olsun. Geçmiş olsun Thom Yorke.”