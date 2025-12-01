İlker Kaleli, hayal kırıklığını paylaştı
Radiohead grubunun Kopenhag konseri, solist Thom Yorke'un boğaz enfeksiyonu nedeniyle iptal edildi. Konser için şehirde olan İlker Kaleli, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi
Giriş: 01.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 01.12.2025 - 20:59
Radiohead’in solisti Thom Yorke’un aşırı boğaz enfeksiyonu nedeniyle 1 ve 2 Aralık tarihlerindeki Kopenhag konserleri iptal edildi.
Konser için şehre gidenler arasında ünlü oyuncu İlker Kaleli de vardı. Kaleli, yaşadığı hayal kırıklığını grubun resmi adresine yazdığı mesajla dile getirdi: “Ulan, o kadar yol geldik… Neyse, canın sağ olsun. Geçmiş olsun Thom Yorke.”
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ