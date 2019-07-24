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HaberlerTelevizyonİlker Kaleli 'hippi' olacak - Magazin haberleri

İlker Kaleli yeni projesi

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, BBC yapımı dizide oynayacak

İlker Kaleli

İlker Kaleli, hippi rolüyle BBC  dizisi ‘The Serpent’ta rol alacak.

‘House of Cards’ dizisinin ardından ‘The Serpent’ın da yönetmenliğini üstlenecek olan Tom Shankland’ın yapılan görüşmelerde dikkatini çeken başarılı oyuncu, anlaşma yapmak üzere önümüzdeki günlerde Londra’ya gidecek.

İlker Kaleli, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın ilginç hikayesini konu edinen dizide  70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi oynayacak.

İngiltere’de  BBC One,  diğer ülkelerde Netflix’te yayınlanacak ‘The Serpent’ dizisinin çekimleri eylül ayında Tayland’ta başlayacak.

Konusu gerçek bir hikayeye dayanan dizi, 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 batılı gezgin gencin, çözülmemiş cinayetlerinin baş şüphelisi olan Charles Sobhraj’ın öyküsünü temel alıyor.

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