Polis güçlükle teskin etti! En acı teşhis!

Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından oyuncu İlker Kaleli'nin hayatı araştırılıyor. Şarkıcı Sıla aşk yaşadığı iddialarıyla günlerdir magazin gündeminden düşmeyen İlker Kaleli merak ediliyor. İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ünlü oyuncunun hayatına ve oynadığı dizilere dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

İLKER KALELİ KİMDİR?

Tam ismiyle İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan İlker Kaleli İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.

İLKER KALELİ SEVGİLİSİ KİM?

Uzun süre oyuncu Burçin Terzioğlu ile anılan İlker Kaleli'nin adı son günlerde şarkıcı Sıla ile gündeme geliyor. Ancak ne Sıla'dan ne de İlker Kaleli'den söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

İLKER KALELİ DİZİ, FİLM VE TV ŞOVLARI

DİZİ

Yıl Yapım Rol Notlar 2012 Son Alper Yardımcı karakter 2012-2013 Kayıp Şehir İrfan Başrol oyuncusu 2013-2014 Kayıp Faik Şaşmaz Başrol oyuncusu 2015-2017 Poyraz Karayel Ahmet Poyraz Karayel Başrol oyuncusu 2020 Öğretmen Akif Erdem Başrol oyuncusu 2021 The Serpent Vitali Hakim Yardımcı karakter

Sinema

Yıl Yapım Rol Notlar 2014 Silsile Cenk Başrol Oyuncusu

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