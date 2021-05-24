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İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte hayatı ve dizileri...

Magazin dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri oyuncu İlker Kaleli - Sıla ilişkisine dair iddialar oldu. Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla geniş takipçi kitleleri tarafından takip edilen İlker Kaleli araştırılıyor. İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte hayatı ve dizileri...

Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından oyuncu İlker Kaleli'nin hayatı araştırılıyor. Şarkıcı Sıla aşk yaşadığı iddialarıyla günlerdir magazin gündeminden düşmeyen İlker Kaleli merak ediliyor. İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ünlü oyuncunun hayatına ve oynadığı dizilere dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

İLKER KALELİ KİMDİR?

Tam ismiyle İlker Kaan Kaleli 11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan İlker Kaleli İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.

İLKER KALELİ SEVGİLİSİ KİM?

Uzun süre oyuncu Burçin Terzioğlu ile anılan İlker Kaleli'nin adı son günlerde şarkıcı Sıla ile gündeme geliyor. Ancak ne Sıla'dan ne de İlker Kaleli'den söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

İLKER KALELİ DİZİ, FİLM VE TV ŞOVLARI

DİZİ

YılYapımRolNotlar
2012SonAlperYardımcı karakter
2012-2013Kayıp ŞehirİrfanBaşrol oyuncusu
2013-2014KayıpFaik ŞaşmazBaşrol oyuncusu
2015-2017Poyraz KarayelAhmet Poyraz KarayelBaşrol oyuncusu
2020ÖğretmenAkif ErdemBaşrol oyuncusu
2021The SerpentVitali HakimYardımcı karakter

Sinema

YılYapımRolNotlar
2014SilsileCenkBaşrol Oyuncusu

İnternet

YılYapımRolNotlar
2018DipSahir KağanBaşrol oyuncusu

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