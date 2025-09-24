Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu nikâh şahitliği yaptı - Magazin haberleri

        İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu nikâh şahitliği yaptı

        İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, arkadaşları Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut'un düğününde nikâh şahitliği yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 20:14 Güncelleme: 24.09.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nikâh şahitliği yaptılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü çift İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, 4 yıldır devam eden mutlu birliktelikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

        Sosyal medyada zaman zaman romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen ikili, bu kez dostlarının özel günüyle dikkat çekti.

        Kaleli ve Sıla, müzisyen arkadaşları Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut’un düğününde nikâh şahitliği yaptı.

        REKLAM

        Çift, yakın dostlarının en mutlu anına tanıklık ederek onları yalnız bırakmadı.

        Güntaç Özdemir, mutlu gününden kareleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlarda, nikâh sırasında duygusal anlar yaşayan Sıla’nın gözyaşlarına hakim olamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İlker Kaleli
        #Sıla Gençoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!