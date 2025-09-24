İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu nikâh şahitliği yaptı

Ünlü çift İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, 4 yıldır devam eden mutlu birliktelikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada zaman zaman romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen ikili, bu kez dostlarının özel günüyle dikkat çekti.

Kaleli ve Sıla, müzisyen arkadaşları Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut’un düğününde nikâh şahitliği yaptı.

REKLAM

Çift, yakın dostlarının en mutlu anına tanıklık ederek onları yalnız bırakmadı.

Güntaç Özdemir, mutlu gününden kareleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlarda, nikâh sırasında duygusal anlar yaşayan Sıla’nın gözyaşlarına hakim olamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: Instagram