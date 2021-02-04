İller Bankası geçen yıl 1,9 milyar liralık 763 projeyi hizmete sundu

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK),geçen yıl 265'i altyapı, 416'sı üstyapı, 82'si de şehircilik sektörlerinde olmak üzere, toplam maliyeti 1,9 milyar lirayı bulan 763 projeyi tamamlayarak hizmete sundu.

İLBANK, geçmişten gelen bilgi birikimi ve finansal gücüyle, şehirlerin kentsel altyapı ve üstyapı, ulaşım, enerji gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu projelere teknik katkı ve finansman desteği sağlayarak yerel yönetimlerin yanında yer almaya, 81 ilde binlerce projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İLBANK, 2020 yılını büyümeyle kapattı.

İller Bankası, geçen yıl ödenmiş sermayesini 18,9 milyar, aktif büyüklüğünü 42,8 milyar, öz kaynaklarını ise 23,5 milyar liraya yükseltirken, dış kredi portföyünü de 3 milyar avronun üzerine çıkardı.

Geçen yıl yerel yönetimlerin altyapı, üstyapı ve şehircilik sektörlerindeki 1350 projesi için İLBANK'ın öz kaynaklarından 7 milyar lira finansman sağlandı.

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını kullanarak bir yandan yerel yönetimlere destek olan İLBANK, kentsel altyapı, üstyapı ve şehircilik sektörlerinde de önemli yatırımları hayata geçirdi.

Bu kapsamda 2020'de 265'i altyapı, 416'sı üstyapı ve 82'si de şehircilik sektörlerinde olmak üzere, toplam maliyeti 1,9 milyar lirayı bulan 763 proje tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Bankanın, 11,5 milyar lira değerindeki 695 işi ise devam ediyor.

İLBANK, salgının başlangıcından bu yana personel ve cari giderlerini karşılamakta güçlük çeken yerel yönetimlere toplam 1,3 milyar lira finansman desteğinde bulundu.

Yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla 2,5 milyar lira tutarında 234 teminat mektubu düzenleyen İLBANK, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paya ait 50 milyar lirayı da ilgili kanun hükümleri çerçevesinde yerel yönetimlere aktardı.

İller Bankası, bu kapsamda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait 4,5 milyar lira kamu alacağının tahsilini de gerçekleştirdi.

- Afetzede yerel yönetimler unutulmadı

İLBANK, Elazığ, İzmir ve Giresun'da yaşanan doğal afetlerde gerek finansman gerekse teknik desteklerle yerel yönetimlerin yanında olmayı sürdürdü.

Bu çerçevede, kentsel dönüşüm için yerel yönetimlere afetlere karşı hazırlıklı, güvenilir, sağlıklı ve modern şehirler inşa edebilmesi amacıyla kredi ve faiz desteği verildi.

Öte yandan, teknik destek ve danışmanlık hizmeti verilen Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında İller Bankası aracılığıyla 2019-2020'de 16 bin 180 projeye toplam 3 milyar lira finansman desteği sağlandı.

- Çevre dostu yatırımlar

İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları, çevre dostu sokak ve gürültü bariyeri projeleriyle daha yaşanılabilir bir çevre oluşturma çalışmalarını da yürütüyor.

Buna göre, yatırım bedeli 30 milyon lira olan 11 iş tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Sözleşme bedeli 10 milyon lira olan 5 işin yapımı ise devam ediyor.

İLBANK, bu yıl da 112 işin proje çalışmalarını sürdürecek. Finansman temin aşamasında bulunan 59 iş için Bankanın, toplam 1 milyar 860 milyon lirayı hibe ve 2 milyar 100 milyon lirayı da kredi olarak sağlaması öngörülüyor.

- İLBANK'ın 2021 hedefleri

İLBANK'ın bu yılki hedefleri arasında "yerel yönetimlerin talepleri doğrultusunda, öz kaynaklardan 5 milyar lira uygun koşullarda kredi verilmesi, 3 milyar lira teminat mektubu düzenlenmesi ve uluslararası kaynaklardan 1,5 milyar avro finansman sağlanması" yer alıyor.

Ayrıca şehircilik, altyapı, üstyapı ve diğer sektörlerde 2 milyar lira bedelli 250 iş için ihaleye çıkılması planlanıyor.

Öte yandan, bu yıl 673'ü yapım ve 665'i proje olmak üzere, 11,4 milyar lira değerindeki toplam 1338 iş için çalışmalar yürütülecek.