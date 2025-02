İlyun Bürkev-Elvin Hoxha Ganiyev konseri CSO Ada Ankara’da

Müzik eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde sürdüren ve hem yurtiçi hem de uluslararası sahnelerde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren genç piyanist İlyun Bürkev, Azeri keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ile birlikte Ankara’da sahne alacak.

15 Şubat Cumartesi günü CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek bu buluşma, klasik müziğin ezgileriyle modern yorumu bir araya getirecek. Konserde, Ludwig van Beethoven’ın Sonata No. 1 Op. 12’nin zarif ve incelikli dizeleri, Jules Massenet’in Thaïs Meditation’ının dokunaklı tınıları ve Ahmed Adnan Saygun’un Demet Suite op. 33 Prelüd ve Horon’un yerel renklerle bezenmiş ritimleri birbirini takip edecek; ardından, Cesar Franck’ın Sonata for Violin and Piano in A Major’ın estetik yorumu ile Franz Waxman’ın Carmen Fantasie’nin dramatik atmosferi, sanatseverlere akşamın her dakikasında farklı bir duygu dünyasını yaşatacak.

İlyun Bürkev konser öncesi yaptığı açıklamada “Bu güzel akşamda Elvin Hoxha’yla birlikte müziğimizle bir hikaye anlatacağız. Bu hikayeyi dinleyicilerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm Ankaralı müzikseverleri konserimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlyun Bürkev kimdir?

4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Prof. Burcu Aktaş Urgun’un ardından, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Prof. Pavel Gililov ile devam eden Bürkev, İlk uluslararası başarısını henüz 10 yaşındayken kazandı. 2023 yılında 11 konserlik Almanya turnesinde Bonn Klasik Filarmoni eşliğinde sahne alan Bürkev, Mayıs 2024’te İKSV’nin 52’nci İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserini gerçekleştirdi. Genç sanatçının Yağmur Ormanı V (Varyasyon 3) adlı sergiden ilhamla bestelediği ‘The Wind’ isimli bir eseri bulunuyor.

Elvin Hoxha Ganiyev kimdir?

1997’de Ankara'da müzisyen bir ailede doğan Elvin Hoxha Ganiyev kemana beş yaşında başladı. Henüz sekiz yaşındayken Zürih Konservatuarı’nın genç sanatçı programına kabul edildi. On yaşındayken Vladimir Spivakov yönetimindeki Moskova Virtüözleri ile birlikte ilk konserini Kremlin Sarayı’nda veren Ganiyev, çalışmalarını İspanya Escuela Superior de Música Reina Sofía’da sürdürdü. Genç sanatçı, yüksek lisans eğitimine halen Almanya’da Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover’de devam ediyor.